بيلاروس تتسلم من "روس آتوم" الروسية أحدث محطة للطاقة النووية وأكثرها أمانا

قال المدير العام لشركة "روس آتوم" الحكومية، أليكسي ليخاتشيوف، إن روسيا قامت ببناء أكثر محطات الطاقة النووية حداثة وأمانا في جمهورية بيلاروس، التي تفي بجميع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

موسكو - سبوتنيك . ونقل بيان "روس آتوم" عن ليخاتشيوف قوله: " أصبحت جمهورية بيلاروس هي المالكة لوحدة مبنية باستخدام أحدث التكنولوجيا للجيل الثالث "3+"، وتم بالفعل تأكيد جودة هذه التكنولوجيا من خلال تشغيل وحدات طاقة مماثلة على أراضي روسيا".

وتابع ليخاتشيوف: "وهي تفي بجميع متطلبات السلامة في الفترة ما بعد فوكوشيما، وقد أقرت جميع بعثات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموثوقيتها، ومن المهم للغاية بالنسبة لنا حقيقة أنه بنينا أول محطة من الجيل الثالث "3+" مع مفاعلات "في في آي آر -1200" في الخارج في جمهورية بيلاروس، وهي دولة شقيقة لنا".

وفي وقت سابق من اليوم، الجمعة، بدأ تحميل الوقود النووي في مفاعل وحدة الطاقة رقم 1 لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية، مما يشير إلى إطلاق العمليات لبدء تشغيله. في المجموع، سيتم تحميل 163 مجمّعة وقود في قلب المفاعل قبل نهاية أغسطس/آب الجاري.

تُبنى المحطة النووية البيلاروسية في "أوستروفيتس" بمقاطعة "غرودنو" بمساعدة روسيا، وستصل طاقتها الإجمالية حتى 2400 ميغاواط.

ولبناء أول محطة نووية في البلاد تم اختيار مشروع روسي متقدم من الجيل "3+"، والذي يتوافق تماما مع المعايير الدولية وتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأمان. ومن المقرر تشغيل وحدة الطاقة رقم 2 في عام 2022.