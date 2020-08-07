إثيوبيا تعتزم تقوية علاقتها مع "جيرانها" ضمن خطة دبلوماسية "عشرية"

أعلنت إثيوبيا أنها تستهدف تعزيز التعاون مع الدول المجاورة في إطار خطة تنمية لعلاقاتها الخارجية مدتها 10 سنوات.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية جيدو أندارجاشيو خلال اجتماع تشاوري ناقش الخطة العشرية الوطنية فيما يتعلق بالشؤون الخارجية الإثيوبية.

وفي إطلاع الجمهور على الأهداف والاستراتيجيات وأدوات التنفيذ الشاملة للخطة، قال جيدو إن البلاد ستعمل بنشاط لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال بذل جهود من أجل السلام والاستقرار المستدامين في القرن الأفريقي.

وقال جيدو "إن السلام المستدام والازدهار المشترك لا يمكن تحقيقهما على الإطلاق بدون وجود علاقات أخوية بين الدول المجاورة"، مضيفًا أن إثيوبيا ستواصل جهودها لتعزيز روح التعاون في المنطقة في خطتها الممتدة لعقد.

وأشار إلى اعتزام بلاده تحسين الشراكة الشاملة مع السودان وكينيا إلى مستوى أعلى، مع مواصلة دورها الرامي إلى تحقيق السلام المستدام في الصومال وجنوب السودان.

وقال "بما أن عدم الاستقرار القائم في المنطقة يؤثر على مسار إثيوبيا نحو الازدهار بشكل مباشر وغير مباشر، فقد أولت الخطة أهمية قصوى لضمان السلام والأمن في هذه البلدان".

وذكر جيدو أن إثيوبيا ستعمل أيضًا على تعزيز شراكتها مع إريتريا من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على علاقات البلدين على أساس التعاون المتبادل.

وبحسب الوزير، ستكون الدبلوماسية العامة هي المهمة الأساسية الأخرى خلال السنوات المقبلة.