انهيار أرضي ضخم في الهند يقتل 15 شخصا ويدفن 20 منزلا... صور

صرحت الشرطة الهندية، اليوم الجمعة، أن انهيارًا طينيًا نجم عن الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات، أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل، ودفن 20 منزلًا لعمال مزارع الشاي في جنوب البلاد اليوم.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال ضابط الشرطة، إلدوس مادهاي، إنه تم إنقاذ 12 شخصًا، مضيفًا أن أكثر من 50 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين في المنطقة.

من جانبه أكد بيناراي فيجايان، كبير المسؤولين المنتخبين في ولاية كيرالا، مقتل 15 شخصًا وقال إنه تم إرسال فريق إنقاذ يضم 50 عضوًا إلى منطقة راجامالاي في إيدوكي مجهزًا بمعدات ليلية لجهود الإنقاذ.

وقالت وكالت الأنباء "ذا بريس تراست في إنديا" إن ضباط الشرطة والإطفاء موجودون بالفعل في المنطقة، وأن خطوط الاتصال والكهرباء انقطعت، كما انجرف أحد الجسور في المنطقة.

Landslide kills 15 in southern India, more than 50 feared trappedhttps://t.co/Sz0W15YL29 pic.twitter.com/iRWrWvFMY9 — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) August 7, 2020

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية إنذارًا باللون أحمر مع توقع هطول المزيد من الأمطار في المنطقة. غرق معبد هندوسي في منطقة أرناكولام على ضفة نهر بريار مع ارتفاع منسوب المياه بعد فتح بوابات سد لسد، كما غمر نهر موثيرابوزا المناطق المنخفضة في مونار.

#India #KeralaFloods

16 people are dead & several others are feared buried alive in a landslide at Rajamalai, near #Munnar today morning. Rescue teams have rushed to the spot.



Kerala is facing incessant rains since the last two days and heavy floods for a 3rd successive year! pic.twitter.com/hoPKBKfaOU — Dr Roy Kallivayalil (@RoyKallivayalil) August 7, 2020

تضرب الأمطار الموسمية السنوية جنوب آسيا في الفترة من يونيو/ حزيران إلى سبتمبر/ أيلول. وتعتبر الأمطار حاسمة بالنسبة للمحاصيل التي تزرع خلال الموسم ولكنها تسبب في كثير من الأحيان أضرارًا جسيمة.

لقي أكثر من 550 شخصًا مصرعهم في الهند وبنغلاديش ونيبال ونزح أكثر من 9.6 مليون شخص في جميع أنحاء جنوب آسيا منذ بدء الفيضانات في يونيو/ حزيران وفقًا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.