ترامب وماكرون يناقشان هاتفيا إرسال مساعدة فورية إلى لبنان

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ناقش هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إرسال مساعدة فورية إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير، في بيان، إن ترامب وماكرون ناقشا خلال مكالمة هاتفية اليوم الجمعة العمل سويا مع دول أخرى من أجل إرسال مساعدة فورية إلى لبنان، بحسب وكالة "رويترز".

وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض ، إلى أن الرئيسين ناقشا كذلك تمديد حظر الأمم المتحدة لتوريد الأسلحة إلى إيران.

وقال دير إن الزعيمين "عبرا عن حزنهما العميق حيال الخسائر في الأرواح والدمار في بيروت".

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.