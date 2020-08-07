متحدث باسم جورج بوش يعلن وفاة مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق

نقلت "رويترز" عن متحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، اليوم الجمعة، قوله إن مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق برنت سكوكروفت، وهو جنرال خدم في عهد الرئيسين الجمهوريين جيرالد فورد وجورج بوش الأب، توفي أمس الخميس عن عمر 95 عاما.

ووفقا للوكالة فإن سكوكروفت هاجم سياسات الرئيس جورج بوش الابن بشأن حرب العراق.

وبجسب بيان المتحدث الذي صدر اليوم الجمعة وفاة سكوكروفت جاءت طبيعية.

وصل سكوكروفت إلى رتبة فريق في القوات الجوية خلال 29 عاما من العمل العسكري وكان صوتا مؤثرا في الأمن القومي الأمريكي لعقود. كما كان لاعبا دوليا حذرا يصف نفسه بالواقعي وكان حليفا وثيقا لوزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر.

عمل سكوكروفت مساعدا عسكريا كبيرا للرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون خلال الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تسعى للخروج من حرب فيتنام، ثم أصبح مستشار فورد للأمن القومي من 1975 إلى 1977 ومستشار بوش الأب من 1989 إلى 1993.

وقال بوش الأب عن سكوكروفت بعد الانتصار في حرب الخليج في مارس/ آذار 1991 "إنه رائع ولم ينسب أبدا أي فضل لنفسه".