قاضية أمريكية ترفض الإفراج بكفالة عن رجلين متهمين بمساعدة غصن على الهرب

رفضت قاضية أمريكية اليوم الجمعة الإفراج بكفالة عن رجلين من ولاية ماساتشوستس متهمين بمساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن على الهرب من اليابان.

ورفضت القاضية إنديرا تالواني الإفراج بكفالة عن العسكري السابق بالقوات الخاصة في الجيش الأمريكي مايكل تايلور وابنه بيتر بعد أن طلبت اليابان تسليمهما، بحسب رويترز.

وكان قاض آخر رفض الإفراج عنهما في وقت سابق.

وهرب غصن من اليابان في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، إلى بيروت، حيث قضى طفولته، وذلك مرورا بإسطنبول.

وكان الرجل قيد الإقامة الجبرية بتهمة ارتكاب مخالفات مالية، وقد نقل في صندوق كبير إلى طائرة خاصة كانت بانتظاره.

وكانت اليابان وجهت طلبا رسميا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتسليمها أشخاصا يشتبه بمساعدتهم لرجل الأعمال اللبناني، مدير "نيسان" السابق، كارلوس غصن، على الهرب من القضاء الياباني.

يشار إلى أن اليابان طلبت من الولايات المتحدة تسليمها مايكل تايلور الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي وابنه بيتر تايلور المتهمين بمساعدة غصن على الفرار واعتقلا في مايو/ أيار.