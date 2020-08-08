ترامب: روسيا لا تريد إعادة انتخابي لولاية رئاسية ثانية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلافا لاستنتاجات مدير جهاز مكافحة التجسس في بلاده، بأن روسيا لا تريد إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية، لأنه "لم يكن هناك من كان قاسيا مع روسيا" مثله.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر صحفي: أن "آخر ما تود أن تراه روسيا رئيسا للولايات المتحدة، هو دونالد ترامب. لأنه لم يكن هناك من كان قاسيا مع روسيا مثلي".

ووفقا رأيه من بين إنجازاته التي لا تحبها روسيا دعوته لتعزيز القوات المسلحة الأمريكية، وزيادة الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي، فضلا عن العقوبات التي فرضها على خطوط تصدير الغاز الروسي.

وأشار ترامب أيضا إلى إن الصين لا تريد إعادة انتخابه.

Trump says the last thing Russia, China and Iran want is for him to win the presidential election: “If and when we win, we will make deals with Iran very quickly, we’ll make deals with North Korea very quickly” https://t.co/wvZB69GCYd pic.twitter.com/68csNJLZHj — CBS News (@CBSNews) August 8, 2020

هذا وفي وقت سابق، اتهم مدير جهاز مكافحة التجسس في الولايات المتحدة، ويليا إيفانين، السلطات الروسية بمحاولات تشويه سمعة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن لأنها تعتبره ممثلا لـ "المؤسسة المعادية لروسيا"، ودعم شعبية دونالد ترامب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ونفت السلطات الروسية مرارا، اتهامها بمحاولات التأثير على العمليات الديمقراطية في أي بلد ما.