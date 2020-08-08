المكسيك: 794 وفاة وأكثر من 67 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الجمعة تسجيل 6717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و794 وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 469407 إصابات و51311 وفاة.

وقال مسؤولون إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة، بحسب رويترز.

وقال هوجو لوبيز-جاتل نائب وزير الصحة في تصريح للصحفيين إن "الوباء سيستمر لفترة طويلة" وذلك في ظل انتشار الفيروس شديد العدوى في المنطقة بوتيرة سريعة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/مارس الماضي، تفشي عدوى الفيروس التاجي الجديد "كوفيد – 19"، جائحة.