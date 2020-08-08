لبنانيون غاضبون ينزعون صورة الرئيس عون في قنصلية لبنانية بولاية أمريكية (فيديو)

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو قيل أن تم تصويره في القنصلية اللبنانية في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وأظهر مقطع الفيديو المنشور شبانا لبنانيين غاضبين اقتحموا القنصلية اللبنانية في ولاية لوس أنجلوس وقاموا بنزع صورة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.

وانتشر المقطع بين رواد التواصل الاجتماعي في لبنان ولم يتم يصدر عن القنصلية اللبنانية في الولاية الأمريكية أي تعليق بشأن الحادث حتى الآن.