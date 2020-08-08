بومبيو يدعو إلى فتح تحقيق "معمق" في انفجار بيروت

وجه ​وزير الخارجية​ الأمريكي، ​مايك بومبيو، دعوة​ إلى فتح ​تحقيق​ معمق يتسم بالشفافية في أسباب وقوع الانفجار الذي هز مرفأ العاصمة ال​لبنان​ية ​بيروت.​

وجاء في بيان الوزارة الأمريكية "​الشعب اللبناني​ يستحق محاسبة المسؤولين وحكومةً تضع ​سلامة​ مواطنيها وازدهارهم قيد أولوياتها".

وأضاف البيان "نشعر بالحزن لفقدان الأرواح في هذه المأساة المروعة التي تسببت بدمار هائل لبيروت في وقت سابق هذا الأسبوع، ونصلي للناجين وعائلاتهم ولكافة اللبنانيين خلال صراعهم في بناء حياتهم ومدينتهم مجددا".

وأشار إلى أنه "لا توجد دولة أكثر عطاء أو تعاطفا من ​الولايات المتحدة​، وسنواصل دعمنا للشعب اللبناني خلال تعافيه من هذه المأساة".

ولفت بومبيو في بيانه إلى أن الولايات المتحدة تتعهد بتقديم أكثر من 17 مليون ​دولار​ ​مساعدات​ إنسانية لإغاثة لبنان، ويضاف المبلغ إلى 403 ملايين دولار وفرتها ​الإدارة الأميركية​ إلى البلاد، منذ ايلول 2019، تتضمن 41.6 مليون دولار لمحاربة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وهز انفجار ضخم، الثلاثاء، مرفأ بيروت، ونتج عنه سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين، بالإضافة إلى دمار كبير في المرفأ والمنطقة المجاورة له.