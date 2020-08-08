الصين تعلق على العقوبات الأمريكية المفروضة على مسؤولين صينيين بهونغ كونغ

ردت الصين، اليوم السبت، على​ ال​عقوبات​ التي فرضتها ​الولايات المتحدة​ على عدد من المسؤولين الصينيين في هونغ كونغ بالوحشية وغيرالمنطقية، وذلك بسبب محاولة مزعومة لتقويض استقلالية المدينة.

ورأى مكتب تمثيل الحكومة ​الصين​ية في ​هونغ كونغ​ أن "هذه العقوبات تكشف النوايا الخبيثة للسياسيين الأمريكيين بدعم أشخاص مناهضين للصين وبزرع الفوضى في هونغ كونغ".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض الولايات المتحدة عقوبات على 11 فردًا في هونغ كونغ، وذلك "ردًا على محاولة مزعومة لتقويض استقلالية المدينة".

وقالت الوزارة في بيان: "فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 11 فردا، لتقويض الحكم الذاتي لهونغ كونغ وتقييد حرية التعبير أو التجمع لمواطني المدينة".

وتستهدف العقوبات الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة كاري لام، ومفوض الشرطة كريس تانغ، ومفوض المدينة السابق ستيفن لو، ووزير الأمن بالمنطقة الإدارية الخاصة جون لي كا تشيو، ووزيرة العدل.