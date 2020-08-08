إيران تطالب ماكرون بالاعتذار بعد تصريحاته بشأن انفجار بيروت

علقت السلطات الإيرانية، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته يوم الخميس الماضي إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إن تصريحات ماكرون أعطت بعدا إضافيا إلى المحنة التي وقع فيها الشعب اللبناني في ظل الانفجار المدمر الذي هز الثلاثاء مرفأ بيروت"، معتبرا إياها تدخلا في شؤون لبنان.

وتابع رضائي: "بدلا عن المساعدة في تحديد المسؤولين عن انفجار بيروت، يسعى ماكرون إلى إيجاد تغيير سياسي وزعزعة استقرار لبنان". واختتم تغريدته بالقول: "ينبغي لماكرون الاعتذار إلى اللبنانيين".

سخنان ‌مکرون داغ دیگری بر داغ‌های مردم لبنان گذاشت.

مکرون در اظهاراتی مداخله جویانه به‌جای کمک به مشخص شدن عوامل انفجار #بیروت به دنبال تغییر سیاسی و ایجاد بی‌ثباتی در لبنان است#مکرون باید از مردم لبنان عذرخواهی کند‌‌‌‌. https://t.co/B0Lz3l2syR — محسن رضایی (@ir_rezaee) August 7, 2020

وكان ماكرون أول زعيم أجنبي زار بيروت بعد الانفجار الذي يعد الأقوى في تاريخ العاصمة اللبنانية، حيث تعهد بتقديم مزيد من الدعم إلى لبنان، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في سبيل محاربة الفساد وإطلاق إصلاحات سياسية واسعة في البلاد.