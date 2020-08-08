وفيات أمريكا بسبب كورونا تتجاوز 160 ألفا

أفاد إحصاء لرويترز يوم الجمعة أن معدل الوفيات في البلاد تجاوزت 160 ألف شخص وأظهر موقع "ستاتيستا" أن ولاية نيويورك تواجه أكبر معدل وفيات حيث أن هناك 168 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص.

وأكد الرئيس دونالد ترامب، أنه سيتخذ خطوات لتقديم مساعدات مالية للأمريكيين بعد توقف المحادثات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس.

ووصل عدد الوفيات في الأيام التسعة الأخيرة إلى 10 آلاف في ظل اختلاف آراء المسؤولين حول قضايا مهمة منها إعادة فتح المدارس، واختبارات الكشف عن الفيروس، وإغلاق الأنشطة التجارية، ووضع الكمامات، بحسب ما نقلته "رويترز".

وقال ترامب إنه سيصدر أمرا تنفيذيا بتعليق ضرائب المرتبات حتى نهاية العام الجاري وتمديد المزايا الإضافية للحاصلين على إعانات البطالة إذا لم يتوصل البيت الأبيض لاتفاق بشأن حزمة الانقاذ مع كبار أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس.

وأظهر تحليل لرويترز ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في 20 ولاية أمريكية مع انتقال مركز التفشي من ولايات الجنوب، وأبرزها كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، إلى الغرب الأوسط.

في سياق متصل، حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، يوم أمس الجمعة، من أن لقاحًا معتمدا لفيروس كورونا قد ينتهي به الأمر ليكون فعالًا بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المئة فقط من الوقت.