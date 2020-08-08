رئيس أركان إسرائيل يكشف لأول مرة جنسية الخلية التي "تم تصفيتها" في الجولان

كشف رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء أمس الجمعة، جنسية الخلية التي استهدفها الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، في الجولان السوري المحتل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كوخافي، خلال لقائه بوحدة "ماجلان" التي أعلن الجيش الاسرائيلي مسؤوليتها عن تصفية الخلية، قوله إن "الخلية التي استهدفها الجيش، في الجولان إيرانية" وتابع: "لقد أحبطنا مهمة خلية إيرانية، وهذه الخلية جزء من عملية تأسيس المحور الراديكالي في سوريا، والجيش الإسرائيلي سيواصل العمل من أجل منع تأسيس هذا المحور في الجبهة الشمالية".

وأضاف: "الجيش سيواصل العمل ضد جميع القطاعات الأخرى، ومحاولات تصنيع صواريخ دقيقة، وسنواصل عملية إيذاء أعدائنا وإلحاق الضرر بهم".

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الاثنين الماضي، أنه أحبط محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا.

ونشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فيديو العملية وأرفقه، بتوضيح أن العملية حاولت تنفيذها "خلية تخريبية" مكونة من 4 أشخاص في منطقة تل فارس الليلة الماضية، مضيفا أنه "تم القضاء على أفراد الخلية بعد أن فتحت نحوهم النيران من البر ومن الجو".