ملياردير من أصل لبناني يساعد ببناء مرفأ بيروت

أعلنت وسائل إعلام مكسيكية، اليوم السبت، أن الملياردير المكسيكي من أصل لبناني كارلوس سليم سيقوم بمساعدة لبنان في إعادة بناء مرفأ بيروت الذي تعرض إلى انفجار كارثي تسبب بتدمير جزء كبير منه.

وقال رئيس المركز ال​لبنان​ي في ​المكسيك،​ أمين كرم، في ​مقابلة​ مع محطة "Noticias MVS" المكسيكية، إلى إن جمع التبرعات من أجل مساعدة لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية عميقة، بدأ قبل ​انفجار​ مرفأ ​بيروت​ المأساوي ولا يزال هذا العمل مستمرا.

ولفت إلى أن المركز يخوض حملة من أجل إرسال ​مساعدات​ إلى فرع ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ في لبنان، وهناك رجال أعمال يبحثون عن إمكانيات لإعادة بناء ميناء بيروت"، مؤكدا أن الملياردير ​كارلوس سليم​ سيساعد في تمويل إعادة ​بناء مرفأ بيروت​.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 154 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.