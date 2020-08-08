خطوة إيرانية جديدة بشأن اعتراض مقاتلات أمريكية طائرة ركاب فوق الأجواء السورية

وجهت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، رسالة احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن اعتراض مقاتلات أمريكية طائرة ركاب إيرانية في الأجواء السورية.

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، إن "طائرة ركاب إيرانية من طراز إيرباص تابعة لشركة ماهان كانت متوجهة من طهران إلى بيروت في 23 يوليو/ تموز واجهت اعتراضا مفاجئا وسلوكا هجوميا من قبل مقاتلتين من طراز أمريكيتين اف - 15 فيما كانت طائرة الركاب الإيرانية تحلق في الممر الدولي في الأجواء السورية"، وذلك حسب وكالة "تسنيم".

ولفت إلى أن "قائد الطائرة الإيرانية قام بخفض ارتفاع الطائرة بشكل مفاجئ من أجل الحفاظ على أرواح الركاب وردا على المناورة الهجومية والخطيرة التي قامت بها المقاتلتان الأمريكيتان ما أسفر عن إصابة عدد من الركاب".

ونوه المندوب الإيراني، إلى أنه "من الواضح تماما يعد سلوك الطائرتين الأمريكيتين انتهاكا صارخا لأمن وحرية الطيران المدني المصرح به في معاهدة شيكاغو عام 1944 وملاحقه وكذلك انتهاكا سافرا لمعاهدة مونتريال عام 1971 في مجال منع أي أعمال لاشرعية ضد الطيران المدني"، مشددا على أنه من واجب الأمم المتحدة رفض هذا العمل غير المشروع ومحاسبة واشنطن.

واعترضت مقاتلتان حربيتان أمريكيتان في سماء سوريا فوق منطقة التنف، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، طائرة مدنية إيرانية تابعة لشركة "ماهان"، كانت متجهة من طهران إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى إصابة عدد من ركاب الطائرة بسبب الهبوط والارتفاع المفاجئ، وأقرت الولايات المتحدة بأن إحدى مقاتلاتها اقتربت من الطائرة الإيرانية، لكنها أكدت أنها كانت على "مسافة آمنة".