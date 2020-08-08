إصابات بكورونا في صفوف منتخب الهند للهوكي

قالت الإدارة الرياضية الهندية إن خمسة من لاعبي المنتخب الهندي للهوكي ومنهم القائد مانبريت سينغ أصيبوا بفيروس كورونا المستجد خلال تواجدهم في مركز تدريب الفريق في بنجالور وإن عدد المصابين بالفيروس سريع الانتشار في المنتخب ربما يرتفع.

وجاءت نتائج فحوص مانبريت وسورندر كومار وجاسكاران سينغ وفارون كومار وكريشان باثاك سلبية لدى عودتهم إلى مركز التدريب بعد غياب لمدة شهر.

وقالت الإدارة الرياضية في بيان إن أكثر من عشرة لاعبين خضعوا بعد ذلك لجولة ثانية من الفحوص للكشف عن العدوى بعد ظهور أعراض المرض على مانبريت وسورندر. وفقا لـ "رويترز".

وأضاف البيان "لم يختلط الرياضيون الخاضعون للحجر الصحي مع الرياضيين الآخرين الموجودين في مركز التدريب.. ننتظر عددا قليلا من نتائج الفحوص".

وأشارت الإدارة إلى أن اللاعبين ربما تعرضوا للعدوى خلال سفرهم من محل إقامتهم إلى بنجالور.

وزاد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد عن مليوني حالة في الهند وهي بذلك الدولة الأكثر تضررا بالعدوى على مستوى قارة آسيا.

وألغى الاتحاد الهندي للرماية معسكرا كان من المقرر إقامته لصفوة الرياضيين في ضواحي العاصمة نيودلهي بداية من الأسبوع الماضي في حين عاد أبرز لاعبي الريشة الطائرة في البلاد للتدريبات في حيدر اياد أمس الجمعة.