اكتشاف إصابة أحد ضحايا الطائرة الهندية المنكوبة بكورونا

ثبت إصابة أحد الركاب الـ 18، الذين لقوا حتفهم عند تحطم طائرة تابعة لشركة طيران "إنديا إكسبريس" قادمة من دبي بفيروس كورونا.

وقال وزير التعليم العالي في الهند لوسائل الإعلام، إنه تم إرسال عينات من الراكب سودهير فاريات البالغ من العمر 45 عاما لإجراء فحص كورونا وقد عادت النتائج إيجابية، بحسب صحيفة "إكونوميك تايمز" المحلية.

وطلب وزير الصحة، من جميع الأشخاص الذين شاركوا في عمليات الإنقاذ إبلاغ السلطات الصحية والخضوع للعزل الذاتي كإجراء احترازي بالإضافة إلى إجراء فحص كورونا.

وكانت الطائرة التي تقل 190 راكبا وطاقم الطائرة على متنها قد تجاوزت المدرج أثناء هبوطها ليلة الجمعة وسقطت في واد على عمق حوالي 10 أمتار وانقسمت إلى جزئين. وحسب البيانات فإن 16 راكبا أدخلوا إلى مستشفيات مختلفة، في حالة حرجة.