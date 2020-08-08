مقتل 21 شخصا في سيول وانهيارات أرضية بكوريا الجنوبية

لقي 21 شخصا على الأقل حتفهم مع هطول الأمطار الغزيرة على كوريا الجنوبية منذ 46 يوما، في أطول استمرار للأمطار الموسمية في البلاد منذ سبع سنوات، مما تسبب في مزيد من السيول والانهيارات الأرضية وصدور أوامر بالإخلاء اليوم السبت.

وذكرت وزارة الداخلية والسلامة أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص جرى إجلاؤهم بحلول الساعة السادسة من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي (2100 من مساء أمس الجمعة بتوقيت جرينتش) وسط استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية. وهناك 11 شخصا في عداد المفقودين، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال مسؤول في إقليم ساوث جيولا إن نحو مئة متر من حاجز للفيضان على نهر سيومجين على الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية انهارت، اليوم السبت، وتسببت في فيضانات بالمنطقة وجرى إجلاء نحو 1900 شخص من الإقليم من بينهم 500 من سكان المناطق المحيطة بالنهر.

ورفعت الوكالة المعنية بشؤون الغابات في البلاد التحذيرات من الانهيارات الأرضية لأعلى درجة في كل المناطق ما عدا جزيرة جيجو التي تشتهر بأنها وجهة للعطلات.