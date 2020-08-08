ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا بشأن مساعدات كورونا

يعقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا، حول مساعدات متضرري كورونا، التي لم يتوصل لاتفاق بشأنها مع الديمقراطيين في الكونغرس.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتحدث ترامب، خلال مؤتمره الصحفي، حول تعليق الضرائب ومساعدات كورونا

ولفتت الوكالة إلى أن ترامب وعد، أمس الجمعة، بتعليق الضرائب على الدخل من جانب واحد، وبتحسين المساعدات التي يقدمها للمتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد، التي تسببت في فقد الكثيرين لوظائفهم.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، قبل أيام، إنهم لم يتوصلوا لاتفاق مع البيت الأبيض، حول المساعدات المالية التي يتم تقديمها للمتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتابع: "البيت الأبيض أجرى مشاورات بناءة مع الديمقراطيين حول المساعدات المالية التي يتم تقديمها للمتضررين من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ويشن الديمقراطيون هجوما متواصلا على إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، ويتهمونه بالفشل في مواجهة الأزمة، معتبرين أن سوء إدارته تسبب في إلحاق الضرر بملايين الأمريكيين وجعل أمريكا الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات.

ويطالب الديمقراطيون وفي مقدمتهم مرشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، بتوفير رعاية صحية متكاملة ودعم لكل الأمريكيين.

ويعتبر ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، أن الديمقراطيين يريدون تشويه صورته وأنهم يستغلون أزمة كورونا للوصول إلى هدفهم وكسب أصوات الناس في الانتخابات المقبلة.