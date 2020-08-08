الداخلية البريطانية تطلب من الجيش المساعدة في التصدي لقوارب المهاجرين 

تلقت القوات المسلحة البريطانية، اليوم السبت، طلبا بالمساعدة في التعامل مع المراكب التي تقل مهاجرين عبر القنال من فرنسا وذلك بعد وصول سلسلة من الوافدين للساحل الجنوبي لانجلترا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنها تلقت طلبا رسميا من وزارة الداخلية لمساعدة قوات حرس الحدود البريطانية في عملياتها في مضيق دوفر.

وأضاف بيان الوزارة الدفاع: "نقيم المتطلبات.. ونعمل بدأب لتحديد كيف يمكننا تقديم المساعدة بشكل فعال."

MOD has received a formal request from the @ukhomeoffice to support UK Border Force in the Dover Straits. Read the full statement here: pic.twitter.com/3UkTYpAzZK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 8, 2020

يشار إلى وصول أكثر من 200 شخص إلى الساحل الإنجليزي يوم الخميس أعقبهم نحو 130 يوم الجمعة وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى وصول المزيد اليوم السبت مع استمرار الموجة الحارة.

واستغل مئات الأشخاص من بينهم أطفال ونساء حوامل موجة من الجو الحار وهدوء أوضاع البحر للقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر والتي يبلغ طولها 33 كيلومترا في الأيام الأخيرة في قوارب مطاطية ومراكب صغيرة أخرى تحمل أكثر من حمولتها.