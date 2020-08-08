آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد سياسة نتنياهو مطالبين باستقالته

تجمع بضع آلاف من الإسرائيليين أمام مقر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، في القدس الغربية احتجاجا على سياساته الاقتصادية وتعامله مع جائحة كورونا.

القدس - سبوتنيك. ويطالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو لعدم قدرته على إنقاذ إسرائيل من الضائقة الاقتصادية ولما تلاحقه من تهم فساد وتلقي الرشى.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في القدس بأن الشرطة الإسرائيلية أغلقت كافة الشوارع والطرقات المؤدية إلى مقر رئيس الحكومة الإسرائيلية، وذلك تحسبا لأي طارئ، وانتشر المئات من عناصر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في كافة المحاور.

ودعت الشرطة المتظاهرين إلى الحفاظ على النظام العام وتعليمات وزارة الصحة المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

يذكر أن الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل تتواصل منذ عدة أسابيع ضد رئيس الوزراء نتنياهو الذي تلاحقه ثلاث تهم فساد وتلقي الرشوة.

وقالت وزارة الصحة اليوم إن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 592 حالة بعد تسجيل 11 وفاة جديدة، فيما تجاوز إجمالي الإصابات 82 ألفا.

وقال نتنياهو الأسبوع الماضي إن السلطات تحاول تجنب اللجوء لإغلاق عام للبلاد في ظل التفشي المتزايد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ومنذ بداية حزيران/يونيو، بدأت في إسرائيل موجة ثانية من الزيادة في الإصابات، قررت الحكومة معها فرض قيود جديدة، بما في ذلك وإغلاق المطاعم وأحواض السباحة والصالات الرياضية، لكن لجنة خاصة بالكنيست رفعت هذه القيود.