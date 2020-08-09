البرازيل تسجل أكثر من 100 ألف وفاة بفيروس كورونا

تجاوزت وفيات وباء كوفيد-19 في البرازيل حاجز الـ100 ألف حالة، بعدما أعلنت وزارة الصحة وفاة 905 شخصا وإصابة ما يقارب من 50 ألف آخرين بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

موسكو- سبوتنيك. وكشفت الوزارة البرازيلية في بيان نشرته، في وقت متأخر ليل السبت، أنها تم تسجيل 49970 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليتجاوز الإجمالي 3 مليون حالة، حيث وصل إلى 3012412 إصابة في الدولة التي تعد ثاني دول العالم الأكثر تأثرا بالوباء بعد الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن هناك 905 حالة وفاة جديدة جراء تأثرهم بالإصابة منذ أمس ليصل الإجمالي إلى 100477 وفاة في الدولة اللاتينية.

وتعد مدينة ساوباولو أكثر المدن البرازيلية تأثرا حيث وصل عدد الوفيات بها إلى 25016 من بين ما يزيد عن 621 ألف إصابة.

وبحسب آخر إحصاء لموقع "وورلد ميتر" المتخصص في أخبار وباء كوفيد-19، فقد تجاوز عدد المصابين بالوباء حول العالم 19.7 مليون شخص توفي من بينهم أكثر من 727 ألف وتعافى ما يزيد عن 12.6 مليون آخرين.