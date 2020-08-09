وزير الدفاع الأمريكي: تقليص حجم قواتنا بأفغانستان إلى أقل من خمسة آلاف

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم السبت إن الولايات المتحدة تخطط لتقليص حجم قواتها في أفغانستان إلى "عدد أقل من خمسة آلاف" بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأعلن إسبر تقليص عدد القوات في مقابلة مع شبكة فوكس الإخبارية ليكشف بذلك تفاصيل عن خطط الخفض التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب قبل أيام، بحسب رويترز.

وكان ترامب قد قال في مقابلة نشرها موقع أكسيوس يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تخطط لخفض هذا العدد إلى نحو أربعة آلاف، لكنه لم يحدد الرئيس الأمريكي متى سيتم خفض تعداد القوات الأمريكية بالضبط، مكتفيا بـ "قريبا جدا"، رافضا تحديد إطار زمني محدد.

ويوجد حاليا في أفغانستان للولايات المتحدة زهاء 8600 عسكري.

وكان المبعوث الخاص الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد أعلن، الشهر الماضي، أن القوات الأمريكية انسحبت من خمس قواعد عسكرية في أفغانستان، في إطار تنفيذ اتفاقية قد تم التوصل إليها في شباط/فبراير الماضي، بين حركة طالبان المتشددة والولايات المتحدة. وبذلك تم خفض تعداد القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد.