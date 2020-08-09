ألمانيا ترسل للبنان مساعدات بقيمة 10 مليون يورو

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن ألمانيا ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 10 ملايين يورو في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت أمس الثلاثاء.

وقال ماس اليوم الأحد: "أنا سعيد لأنني أستطيع أن أعد اليوم نيابة عن الحكومة الألمانية بمبلغ 10 ملايين يورو".

وأشار إلى أن الشعب اللبناني بحاجة إلى المساعدة في هذه الظروف الصعبة، مضيفا أن برلين تقف إلى جانب بيروت وتعمل على تقديم الدعم الفوري للبنان.

وأعلنت السلطات الألمانية، يوم الأربعاء الماضي، تقديم مساعدات إلى لبنان.

وكان الانفجار قد وقع في مستودع لمادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، قد تسبب بأضرار هائلة، فيما بلغت حصيلة ضحاياه، حتى الآن، 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، بجانب عدد من المفقودين.