كارثة قبالة سواحل موريشيوس... تسرب ألف طن منتجات بترولية في المحيط الهندي

وقع ما يمكن وصفه بالكارثة الكبرى قبالة سواحل جزيرة موريشيوس، بعد تدفق ما لا يقل عن ألف طن من المنتجات النفطية والبترولية.

طوكيو – سبوتنيك. تسرب ما لا يقل عن ألف طن من المنتجات البترولية إلى المحيط الهندي من سفينة شحن يابانية جنحت بالقرب من جزيرة موريشيوس في نهاية يوليو /تموز الماضي.

وصرح نائب رئيس الشركة اليابانية المشغلة ميتسوي أو.إس.كيه لاينز أكيهيكو أونو، خلال مؤتمر صحفي أنه: "وبحسب التقديرات الأولية، فقد بلغ حجم تسرب المنتجات النفطية ألف طن على الأقل. ونقدم أعمق اعتذارنا عما حدث ونعتزم مواصلة العمل لحل المشكلة بشكل كامل".

في وقت سابق، أعلن رئيس وزراء موريشيوس براويند دجاغنوت، حالة الطوارئ، عقب تسرب الوقود من ناقلة البضائع السائبة "إم في ويواكاشيو"، والتي جنحت بالقرب من الجزيرة.

إلى جانب ذلك، قال دجاغنوت، إن البلاد ليس لديها المهارات والخبرة اللازمة لإخراج السفينة من الجنوح، ولذلك لجأت إلى الأمم المتحدة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمساعدة.

بدورها، قررت السلطات الفرنسية إرسال معدات ومتخصصين إلى الجزيرة من أراضي منطقة ريونيون الخارجية المجاورة.

وكانت السفينة "إم في ويواكاشيو"، التي يبلغ طولها حوالي 300 متر، تحمل البضائع من الصين عبر سنغافورة إلى البرازيل، لكنها جنحت في المحيط الهندي في الـ26 يوليو/تموز.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، تعرض الجانب الأيمن من حجرة الوقود للعطب، ونتيجة لذلك، حدث تسرب كبير للوقود.

وفي الصور التي أخذت من الفضاء، بالإمكان رؤية كيف تنتشر بقعة سوداء حول السفينة.