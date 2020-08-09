زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب إيران

ضرب زلزل بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، إقليم كرمانشاه في غرب إيران.

ووفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية، أعلنت المؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران، أن مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات عن سطح الأرض، ومركزه على مسافة 29 كيلومترا من بلدة (كيلان غرب) بمحافظة كرمانشاه".

وأعلن حاكم بلدة كيلان غرب، كوروش محموديان، "عدم تسجيل أية خسائر في الأرواح ولا في الممتلكات، جراء الزلزال الذي ضرب ضواحي المدينة".

وأضاف أنه "تم إرسال فرق التقييم للتحقيق في الخسائر المحتملة، وننتظر تقريرهم التكميلي".