لوكاشينكو: تلقيت رسالة من بوتين بشأن الروس المحتجزين ببيلاروسيا

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه تلقى رسالة من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوضح فيها كل الحقائق حول الروس المحتجزين، وأن لجنة التحقيق في بيلاروس تقوم بدراستها.

مينسك - سبوتنيك . وقال لوكاشينكو، اليوم الأحد، للصحفيين، في مينسك ، متحدثا عن تفاصيل محادثة جرت مؤخرا مع نظيره الروسي: "في اليوم التالي (بعد التحدث مع بوتين). تلقيت رسالة من الرئيس الروسي، بحسب ظني أنها من خمس صفحات. مع توضيح لجميع الحقائق (حول المعتقلين الروس) والآن تدرس لجنة التحقيق لدينا هذه الحقائق".

وأضاف، اقترح الرئيس الروسي بأن يجري "تحقيق مفصل" في فيما يتعلق بالروس المعتقلين والمشاركة في المعلومات التي تمتلكها روسيا.

يأتي هذا على خلفية قصة احتجاز 33 مواطنا روسيا في بيلاروسيا، حيث أعلن المكتب الصحفي التابع للجنة التحقيق البيلاروسية، أن مجموعة من المواطنين الروس من شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، المحتجزين في بيلاروسيا، يشتبه في إعدادهم لأعمال شغب، وأنه يتم البت في مسألة تطبيق إجراء وقائي بحقهم كوضعهم رهن الاحتجاز.