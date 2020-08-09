مقتل شخص وإصابة 9 على الأقل في إطلاق نار في واشنطن

قتل شخص وأصيب تسعة على الأقل في حادث إطلاق نار، اليوم الأحد، نفذه مجهولون في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأورد موقع "سي إن إن" نقلا عن الشرطة الأمريكية أن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي في دوبوا بليس في جنوب شرق واشنطن.

وقال مصدر في الشرطة إن تسعة أشخاص نقلوا إلى مستشفيات قريبة. ولم تقدم الشرطة حتى الآن أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي لقي رجل مصرعه وأصيب ثمانية آخرون على الأقل، بإطلاق نار في في منطقة 14th Street و Spring Rd NW في حي هايتس في ولاية واشنطن.