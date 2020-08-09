كوريا الشمالية تنقل مساعدات لبلدة محاصرة بسبب "كورونا" على الحدود مع جارتها الجنوبية

قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد 9 أغسطس/آب، إن الحزب الحاكم في كوريا الشمالية سلم مساعدات خاصة من الغذاء والمستلزمات الطبية للسكان في بلدة كايسونغ بالقرب من الحدود الجنوبية.

وجاء ذلك، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، بعد أن فرضت إجراءات إغلاق عليها بسبب مخاوف من انتشار كوفيد-19.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعلن حالة الطوارئ وفرض الإغلاق على المدينة الحدودية الصغيرة الشهر الماضي، بعد أن عاد إليها شخص كان قد هرب إلى كوريا الجنوبية في 2017 وظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

ولم تؤكد بيونغيانغ رصد أي إصابات بالفيروس، لكنها فرضت إجراءات حجر صحي مشددة في المدينة، وزودتها بالمواد الغذائية وأدوات الفحص ومعدات أخرى وفقا لوسائل إعلام رسمية.

وعرض تلفزيون الدولة لقطات اليوم الأحد، لوصول قطار إلى محطة كايسونغ وشاحنات تنقل إمدادات للسكان.

وفي لقطات أخرى عرضها التلفزيون ظهر المئات وهم يضعون كمامات ويجلسون متباعدين في قاعة احتفالات لتقديم الشكر للدولة على المساعدات وقد انفجر بعضهم في البكاء.

ولم تؤكد كوريا الشمالية أن فحص الهارب العائد من الجنوب أثبت إصابته بالفيروس.

وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية إنه لا توجد مؤشرات على أنه كان مصابا قبل عبور الحدود وإن فحص شخصين على الأقل كانا على اتصال وثيق به أثبت عدم إصابتهما بالفيروس.

وأكدت كوريا الجنوبية رصد 14598 إصابة بالفيروس ووفاة 305 أشخاص من المصابين.