البابا فرنسيس يدعو إلى تضامن دولي سخي مع لبنان

أعرب البابا فرنسيس عن تضامنه مع لبنان، مجددا دعوته لمساعدة هذا البلد "بسخاء"، بعد الانفجار الذي عصف بالعاصمة بيروت.

وقال البابا فرانسيس اليوم الأحد بعد صلاة من شرفته المطلة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان: "في هذه الأيام، تتجه أفكاري غالبا إلى لبنان. .إن كارثة الثلاثاء الماضي تدعونا جميعا، بدءا باللبنانيين، إلى التعاون من أجل المصلحة العامة لهذا البلد الحبيب"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

واعتبر أن "لبنان له هوية خاصة، هي ثمرة لقاء الثقافات المختلفة، والتي برزت على مر الزمن كنموذج للعيش المشترك".

ودعا البابا فرنسيس إلى تقديم "مساعدة سخية من المجتمع الدولي إلى لبنان"، مرحبا "بحرارة بمجموعة من اللبنانيين المتواجدين في ساحة القديس بطرس والذين تعرف عليهم من خلال العلم الذي كانوا يحملونه".

وتابع: "بالطبع، أصبح هذا التعايش الآن هشا للغاية، لكنني أرجو أن بعون الله والمشاركة المخلصة للجميع، أن يولد من جديد حرا وقويا"، داعيا "الكنيسة في لبنان إلى أن تكون قريبة من الشعب لأنه يعاني ويعاني كثيرا".

في غضون ذلك، يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وزعماء سياسيين آخرين، اليوم الأحد في مؤتمر للمانحين عبر دائرة تلفزيونية تحت رعاية الأمم المتحدة، لجمع مساعدات طارئة من أجل لبنان بعد الانفجار الهائل الذي وقع في بيروت الأسبوع الماضي.