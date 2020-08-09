ترامب يكشف "الطريقة الوحيدة" لفوز الديمقراطيين في الانتخابات

ونقل الموقع الرسمي للبيت الأبيض، عن ترامب قوله إن الديمقراطيين يسعون إلى "سرقة الانتخابات الرئاسة القادمة"، من خلال تزوير الأصوات على حد قوله.

وأشار ترامب إلى أن سبب رغبة خصومه في إجراء تعديلات على القوانين الخاصة بالتصويت في الانتخابات القادمة هو فتح المجا أمام التلاعب بنتائج الانتخابات، بما يشمل التراجع عن إجراءات التحقق من هوية الناخبين وصحة التوقيعات وتنظيم التصويت عبر البريد.

وفي وقت سابق نشر ترامب تغريدة على تويتر توقع فيها تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 إذا تم السماح بإجراء التصويت عبر البريد وقال :"سيتم تزوير انتخابات 2020 بالكامل إذا سمح بإجراء التصويت بالبريد ، ويعرف الجميع ذلك. يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للحديث عن النفوذ الأجنبي، لكن نفس الأشخاص لن يناقشوا حتى فساد الانتخابات التي تجرى بالبريد.. انظروا إلى باترسون ونيوجيرسي.. 20٪ من الأصوات تالفة!".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2020

وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعض وسائل الإعلام الأمريكية، من بينها "فوكس نيوز" واصفا أخبارها بالزائفة، مشيرا إلى أنه سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة على أي حال.