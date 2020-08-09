كاميرا مراقبة تظهر اللحظات الأخيرة لسجين أمريكي أسود.. فيديو

أمر قاض أمريكي بنشر فيديو يظهر الأحداث التي أدت إلى وفاة السجين الأمريكي الأسود، جون نيفيل.

وتوفي صاحب الـ56 عاما، في ديسمبر/كانون الأول 2019، عقب يومين من حادث وقع في سجن مقاطعة فورسيث.

وأظهرت كاميرات المراقبة قيام حرس السجن بتكبيل نيفيل في مقعد، ثم وضعوا كيسا على رأسه.

Nobody is talking about the death of John Neville.



It's barely making local news.



He said I can't breathe 29 times before dying.



Five former detention center officers and a nurse have been charged with involuntary manslaughter in Neville’s death.pic.twitter.com/cmiroY1GpO — Ted Corcoran (Red T Raccoon) (@RedTRaccoon) August 7, 2020

وكانت الولايات المتحدة قد شهدت منذ أسابيع، مقتل مواطن أمريكي أسود، يدعى جورج فلويد على يد عناصر من الشرطة الأمريكية.

وتوفى فلويد إثر جلوس الضابط ديريك على رقبته لمدة ٩ دقائق، ما أسفر عن اختناقه.

وتسبب مقتل فلويد في اندلاع مظاهرات في أنحاء الولايات المتحدة، ما استدعى الإدارة الأمريكية لنشر قوات الجيش في البلاد.