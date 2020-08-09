البيان الختامي لـمؤتمر الدولي لدعم بيروت: الشركاء مستعدون لدعم النهوض الاقتصادي والمالي للبنان

أعرب المشاركون في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، الذي عُقد عبر الإنترنت اليوم الأحد بدعوة من فرنسا، عن استعدادهم لدعم النهوض الاقتصادي والمالي لبنان.

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت الرئاسة اللبنانية، على صفحتها على "تويتر" البيان الختامي لـ"مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني" الذي جاء فيه "الشركاء مستعدون لدعم النهوض الاقتصادي والمالي للبنان، ممّا يستدعي، في إطار استراتيجية لتحقيق الاستقرار، التزام السلطات اللبنانية بالكامل القيام سريعاً بالإجراءات والإصلاحات التي يتوقّعها الشعب اللبناني".

البيان الختامي لـ"مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني": المجتمع الدولي واقرب اصدقاء لبنان وشركائه لن يخذلوا الشعب اللبناني — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 9, 2020

وأضاف البيان الختامي "قرر المشاركون العمل بحزم وبالتضامن لمساعدة بيروت والشعب اللبناني على تجاوز نتائج مأساة الرابع من آب/أغسطس، واتفقوا على حشد موارد مهمة في الأيام والأسابيع القادمة بهدف تلبية الاحتياجات الفورية لبيروت والشعب اللبناني".

البيان الختامي لـ"مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني": قرر المشاركون العمل بحزم وبالتضامن لمساعدة بيروت والشعب اللبناني على تجاوز نتائج مأساة الرابع من آب. واتفقوا على حشد موارد مهمة في الايام والاسابيع القادمة بهدف تلبية الاحتياجات الفورية لبيروت والشعب اللبناني — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 9, 2020

كما أكد البيان الختامي "توافق المؤتمرون على أن تكون مساعداتهم سريعة وكافية ومتناسبة مع احتياجات الشعب اللبناني ومنسّقة جيداً تحت قيادة الأمم المتحدة، وأن تُسلَّم مباشرةً للشعب اللبناني، بأعلى درجات الفعالية والشفافية".

البيان الختامي لـ"مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني": توافق المؤتمرون على ان تكون مساعداتهم سريعة وكافية ومتناسبة مع احتياجات الشعب اللبناني ومنسّقة جيداً تحت قيادة الامم المتحدة، وان تُسلَّم مباشرةً للشعب اللبناني، بأعلى درجات الفعالية والشفافية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 9, 2020

​وأشارت الرئاسة اللبنانية أنه "شارك في المؤتمر الذي عقد في باريس لمساعدة بيروت والشعب اللبناني 36 دولة ومؤسسة دولية".

شارك في المؤتمر الذي عقد في باريس لمساعدة بيروت والشعب اللبناني 36 دولة ومؤسسة دولية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 9, 2020

​هذا وأكد أمير قطر، تميم بن حمد، أن بلاده تتعهد بتقديم 50 مليون دولار كمساعدات إلى لبنان، لافتا إلى أن الدوحة ستعلن خلال أيام عن المساهمة في عمليات إعادة إعمار مرفأ بيروت.

من جهتها، قالت المفوضية الأوروبية إنها ستخصص 30 مليون يورو إضافية لدعم لبنان في التعاطي مع آثار الدمار الذي خلفه الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي.