أردوغان يتحدث عن إنجاز لم تحققه سوى تركيا وأمريكا والصين

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده أصبحت ثالث دولة في العالم تطور اللقاحات محليا بعد الولايات المتحدة والصين، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

وبحسب وكالة "الأناضول"، قال أردوغان خلال افتتاح مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي، إن بلاده أحرزت تقدما كبيرا في تطوير اللقاحات والأدوية المضادة لـ"كوفيد 19" بالتعاون مع الدولة والقطاعات الخاصة والجامعات.

وأشار إلى أن منصة "كوفيد 19" التركية، تعمل حاليا على 8 لقاحات مختلفة، و10 مشاريع دوائية مضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تجارب لقاحين على الحيوانات، وأن أحدهما حصل حتى على تصريح أخلاقي وبدأ مرحلة التجارب السريرية على البشر.

وسجلت تركيا حتى الآن، قرابة 240 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينها 222 ألف حالة تعافي، فيما بلغ عدد الوفيات 5829 وفاة، منذ ظهور الفيروس في الصين نهاية العام الماضي، الذي أودى بحياة أكثر من 727 ألف شخص في 188 دولة ومنطقة.

وتم تسجيل أكثر من 19.68 مليون حالة إصابة بـ"كوفيد 19" في جميع أنحاء العالم حتى الآن، وفقا للأرقام التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.