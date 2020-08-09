بيع لوحة رسمتها رئيسة وزراء نيوزيلندا مقابل 12 ألف دولار.. صورة

عرضت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، لوحة رسمتها، في مزاد علني خيري، حيث تم بيعها مقابل 12 ألف دولار أمريكي.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، يحمل العمل الفني اسم "الدورة السياسية".

Jacinda Ardern artwork up for grabs on Trade Me https://t.co/qHRn5FFPaf pic.twitter.com/khDSxzlc5N — 1 NEWS (@1NewsNZ) August 4, 2020

ومن المقرر أن تذهب عائدات البيع إلى مؤسسة "كورو كير" الخيرية، والتي تدعم أطفال نيوزيلندا الذين يواجهون أمراضا أو إعاقات تهدد حياتهم.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها بيع أعمال أردرن الفنية في مزاد علني، حيث بيع لها في 2018 عمل فني يحمل اسم "تو دو ليست" مقابل 1670 دولار أمريكي، خصصت لصالح مؤسسة خيرية.