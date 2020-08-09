وزير: القتلى الفرنسيون في هجوم النيجر كانوا موظفي إغاثة

أعلن وزير الدفاع في النيجر، إيسوفو كاتامبي، أن الفرنسيين الذين قتلهم مسلحون في النيجر، اليوم الأحد، كانوا موظفي إغاثة.

وأضاف كاتامي لوكالة رويترز "الفرنسيون الستة كانوا يعملون لدى منظمة غير حكومية وما زلنا نجري التحقيقات".

وأفادت البيانات الصادرة عن السلطات في النيجر ، بمقتل ستة فرنسيين ومواطنين اثنين، في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.

وقام أشخاص مسلحون كانوا يستقلون دراجات نارية، بمهاجمة الأشخاص الثمانية في الإقليم الواقع غربي البلاد.

وقال الوزير إن القتلى الفرنسيين هم عاملون في منظمة "إكتد" الفرنسية الإغاثية، وكانوا يقومون بجولة سياحية، أما القتيلان النيجريان فهما السائق والمرشد.

وتحذر الحكومة الفرنسية مواطنيها من السفر إلى أجزاء كبيرة من النيجر، حيث تنشط جماعات متشددة من بينها "بوكو حرام" والجماعات التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.