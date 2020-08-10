أستراليا تسجل أكبر عدد وفيات يومية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

سجلت أستراليا عددا قياسيا للوفيات اليومية بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، وذلك رغم تراجع عدد الإصابات الجديدة في ولاية فيكتوريا.

وتعتبر ولاية فكتوريا البؤرة الحالية للعدوى بالبلاد، والتي سجلت أدنى مستويات الإصابة خلال أسبوعين.

وأعلن مسؤولون في فيكتوريا، مركز الموجة الثانية لفيروس كورونا في استراليا، وفاة 19 شخصا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والرقم هو أعلى محصلة يومية للضحايا باستراليا منذ ظهور الوباء وذلك رغم وجود ولايات أخرى لم تعلن بعد أرقام الإصابات والوفيات، وفقا لرويترز.

وفي المقابل، أعلن مسؤولو الولاية تسجيل 322 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أقل عدد إصابات يومية منذ 29 يوليو/تموز.



وسجلت أستراليا زهاء 21 ألف إصابة بالفيروس و314 حالة وفاة حتى الآن.