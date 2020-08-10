ترامب ينهي مؤتمرا صحفيا بعد سؤال محرج... فيديو

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا بعد مقاطعة صحفية له وتوجيه سؤال حول مشروع نظام الرعاية الصحية لقدامى المحاربين، الذي سبق للرئيس أن تحدث عنه في أكثر من مناسبة.

ووصف ترامب إطلاق برنامج "خيار المحاربين القدامى" الخاص بالرعاية الصحية للجنود السابقين، كأحد أهم إنجازاته.

واصفا إياه بأنه منذ عقود يحاولون تمرير هذا المشروع ولم يتمكن أي رئيس من تحقيق هذا المشروع، لكنه قام بذلك.

لتقاطعه صحفية "سي بي إس" قائلة بأن هذا البرنامج قد تم إطلاقه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وتحديدا في عام 2014، ووصفت تصريح ترامب بالخاطئ؛ قائلة

"لماذا تقول بأنك من تبنى المشروع؟ لقد تم تبنيه عام 2014، هذا تصريح خاطئ".

فغادر ترامب المكان على إثر ذلك، منهيا المؤتمر الصحفي.

هذا وقام أوباما بالتوقيع على برنامج الاختيار ليصبح قانونا عام 2014، وهو برنامج لتغطية تكاليف علاج المحاربين القدامى، المؤهلين للحصول على الرعاية، والبرنامج هو مبادرة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بحسب ما نقل موقع "يورو نيوز".

وما وقعه ترامب هو قانون يزيد من فئات المؤهلين للحصول على هذه الرعاية، إلا أنه إدعى مرارا بأنه من وقع القرار، وحاول ترامب تمرير السؤال إلى صحفي آخر، إلا أنه سرعان ما اعتذر من الحضور وغادر القاعة.