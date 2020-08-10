البحرية التركية تصدر إخطارا ملاحيا تعلن فيه عن إجراء عمليات شرقي البحر المتوسط

أصدرت البحرية التركية، اليوم الاثنين، إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التركية "عروج ريس" ستجري عمليات مسح زلزالي شرقي البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

أفادت وكالة "رويترز"، بأن هذه الخطوة من المرجح أن تجدد التوتر مع اليونان وهي عضو مثلها في حلف شمال الأطلسي"، مشيرة إلى أن البلدان على خلاف بشأن المطالب المتداخلة بموارد النفط والغاز في المنطقة.

كما أعلنت تركيا "إنذاراً بحرياً إيذاناً ببدء سفينة "أوروتش رئيس" عمليات أبحاث وتنقيب في البحر المتوسط حتى 23 أغسطس/آب الجاري، وذلك حسب قناة "TRT" التركية.

— TRT عربي (@TRTArabi) August 10, 2020

وقال الرئيس التركي رجب أردوغان، يوم الجمعة، إن "تركيا استأنفت أعمال التنقيب عن الطاقة في المنطقة لأن اليونان لم تف بوعودها بشأن هذه المسألة".

وتكون عمليات المسح الزلزالي عادة جزءا من الأعمال التمهيدية للبحث والتنقيب عن الهيدروكربونات كما أن تركيا واليونان على خلاف حول قضايا مثل التحليق فوق بحر إيجة وقبرص المقسمة عرقيا.