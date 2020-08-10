الرئيس الصيني يهنئ  رئيس بيلاروس بفوزه في الانتخابات

وفاز ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، التي جرت يوم أمس الأحد، بحصوله على نسبة 80.23 في المئة من الأصوات، حسب النتائج الأولية التي قدمتها لجنة الانتخابات المركزية اليوم الاثنين.

وحصل لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، على نسبة 80.23% من الأصوات، حسب النتائج الأولية المقدمة رسميا من قبل اللجنة المركزية للانتخابات، فيما حصلت أقوى منافسيه سفيتلانا تيخانوفسكايا زوجة المدون المحتجز سيرغي تيخانوفسكي على 9.9 % .

هذا وشهدت شوارع العاصمة يوم أمس الأحد، مظاهرات ومواجهات كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين الموالين للمعارضة، فيما استخدم بعض المحتجين أقنعة طبية لحماية أنفسهم من الغاز.

وقام المتظاهرون ببناء حاجز من علب القمامة وغيرها من الوسائل المتاحة في محاولة منهم لمقاومة تفريق المسيرة، حيث يركع البعض أمام شرطة مكافحة الشغب حتى لا يقوموا بضربهم.

وأكد مركز "فياسنا" لحقوق الإنسان في بيلاروسيا، أنه حتى الساعة 3 من صباح اليوم الاثنين، اعتقلت قوات الأمن أكثر من 140 شخصًا خلال الاحتجاجات.