رئيس كازاخستان يهنئ لوكاشينكو بفوزه بانتخابات الرئاسة في بيلاروس

وقال توكاييف: "نتائج الانتخابات، التي أجريت في ظل وضع سياسي صعب، تشهد على الدعم الشعبي لمسارك الاستراتيجي الذي يهدف إلى تعزيز سيادة واستقلال بيلاروس".

وفاز ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، التي جرت يوم أمس الأحد، بحصوله على نسبة 80.23 % من الأصوات، حسب النتائج الأولية التي قدمتها لجنة الانتخابات المركزية اليوم الاثنين.

فقد حصل لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، على نسبة 80.23% من الأصوات، حسب النتائج الأولية المقدمة رسميا من قبل اللجنة المركزية للانتخابات ،فيما حصلت أقوى منافسيه سفيتلانا تيخانوفسكايا زوجة المدون المحتجز سيرغي تيخانوفسكي على 9.9 % .

بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في مينسك ومدن أخرى في بيلاروسيا بعد الانتهاء من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأكد مركز "فياسنا" لحقوق الإنسان في بيلاروسيا، أنه حتى الساعة 3 من صباح اليوم الاثنين، اعتقلت قوات الأمن أكثر من 140 شخصًا خلال الاحتجاجات.