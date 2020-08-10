تايوان تعلن إبعاد مقاتلات صينية عن أجوائها

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الاثنين، أن "قواتها الجوية أبعدت طائرات صينية عبرت لفترة وجيزة الخط الفاصل في مضيق تايوان".

وأضافت الوزارة، نقلا عن القوات الجوية، أن "أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات في تايوان تعقبت أيضا المقاتلات الصينية"، وفق موقع "تايوان نيوز".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، أعلن يوم الجمعة الماضي، أن "الصين تحث واشنطن على وقف مبيعات الأسلحة لتايوان وأي تواصل عسكري أمريكي تايواني، لتجنب الإضرار بالعلاقات الصينية الأمريكية".

وفرضت بكين مؤخرا عقوبات على شركة لوكهيد مارتن الصناعية العسكرية الأمريكية، وهي المقاول الرئيسي لبيع المعدات العسكرية لتايوان، بعدما وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع محتمل لتايوان لمعدات لتحديث أنظمة باتريوت بقيمة إجمالية 620 مليون دولار.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن "الولايات المتحدة ستواصل بيع أسلحة لتايوان وتجري عمليات للحفاظ على حرية الملاحة بما في ذلك العمليات في مضيق تايوان".