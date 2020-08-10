مشاكل الإنترنت والوصول للمواقع الإلكترونية مستمرة في بيلاروس

تعاني شبكة الإنترنت والمواقع الإلكترونية في بيلاروس من صعوبات في الوصول إلى بعض المواقع، بالإضافة لمشاكل في مواقع التواصل الاجتماعي.

فبحسب ما ذكر مراسل "سبوتنيك"، فإنه هناك صعوبة في الوصول إلى بعض المواقع الإلكترونية، بالإضافة لعمل المواقع الحكومية بشكل متقطع.

كما أصبح موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام" خارج الخدمة.

وبحسب ما نقل المراسل، فإن وزارة الاتصالات والمعلوماتية في البلاد لم تعلق على هذه المشاكل التي بدأت بشكل جزئي يوم الأحد 9 أغسطس/آب، خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

وجرت الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا في 9 أغسطس، وبعد إغلاق مراكز الاقتراع في العاصمة مينسك، بدأت أعمال شغب استمرت حتى الصباح، أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص.

واستخدمت قوات إنفاذ القانون القنابل اليدوية، وخراطيم المياه، ووفقا لبعض التقارير، تم استخدام الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.

ولم تبلغ وزارة الشؤون الداخلية في بيلاروسيا بعد عن عدد المحتجزين، فيما تسود حالة من الهدوء المدينة حاليا.