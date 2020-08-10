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    إسرائيل تعلن استعدادها لحرب جديدة في لبنان وتكشف مكان متفجرات "حزب الله"

    © REUTERS / JOSHUA LOTT
    العالم
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    انفجار مرفأ بيروت (117)
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    حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاثنين، من "تداعيات خطيرة لأي حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني"، مؤكدا أن إسرائيل "لن تتوانى عن خوض معركة أخرى في لبنان إذا فرضت عليها".

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، المستوطنات، الضفة الغربية، يونيو 2020
    © AFP 2020 / SEBASTIAN SCHEINER
    نتنياهو يعلق على القصف الإسرائيلي على سوريا ويوجه رسالة أخيرة إلى "حزب الله"
    وقال غانتس، خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية، إن "الأمين العام لمنظمة حزب الله حسن نصر الله يشكل مصيبة بالنسبة للبنان، كما لاحظنا خلال الانفجار الأخير في مرفا بيروت، مضيفا أنه "إذا لم يكن لدينا خيار سوى القتال، فقد يكون لذلك تداعيات خطيرة"، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

    وتابع: "انفجار لبنان كان يمكن أن يكون أسوأ، لأن حزب الله يحتفظ بالمتفجرات في منازل المدنيين، فوجود منازل في لبنان فيها غرفة للضيوف وأخرى للصواريخ ستجعل المجتمع اللبناني يدفع ثمنا باهظا".

    وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن "إيران معنية بفتح جبهة إرهاب في سوريا وعلينا منع ذلك، نعمل ضد ترسيخ القوات الإيرانية في سوريا وفي أماكن أخرى في المنطقة وبكل الطرق". وقال: "الواقع الشرق أوسطي هو واقع غير مستقر، دون يقين وعدم الاستقرار يرافق المنطقة منذ عقد من الزمان".

    وأضاف غانتس: "يوجد هنا مصالح للدول العظمى المختلفة، وعلى دولة إسرائيل أن تحافظ على علاقات مع دول المنطقة ومع الدول العظمى، وضمان عدم الدخول في دوامة في هذه الفترة التي يتزعزع فيها كل شيء والبقاء مستقرين وأقوياء"، متابعا: "علينا أن نعمل سوية مع دول العالم من أجل إلحاق الضرر بإيران والتأثير على ما يجري داخلها".

    وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، أن "إيران لا تزال تطمح بالحصول على سلاح نووي، لديها وكلاء في دول كثيرة في العالم والمنطقة، يحظر علينا تجاهل هذا الخطر". وقال إن "مواصلة الضغط على إيران والإجراءات الحازمة لمواصلة فرض الحظر عليها هو أسمى أهدافنا".

    الموضوع:
    انفجار مرفأ بيروت (117)

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    الكلمات الدلالية:
    بيني غانتس, بيروت, حسن نصر الله, حزب الله, لبنان, إسرائيل
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