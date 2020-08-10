اعتقال 3 آلاف شخص بعد أعمال شغب في بيلاروس

أعلن السكرتير الصحفي لوزارة الداخلية للجمهورية على Telegram ، أنه تم اعتقال نحو 3 آلاف شخص في بيلاروس، نتيجة لأعمال الشغب.

وقال: "في ليلة 9-10 آب / أغسطس 2020، سُجّلت تجمعات مواطنين في منطقة مراكز الاقتراع وفي الساحات المركزية في 33 منطقة سكنية، وبلغ عدد المعتقلين في عموم البلاد نحو 3 آلاف شخص بسبب مشاركتهم في تظاهرات جماهيرية غير مرخصة، بينهم نحو ألف في مينسك وأكثر من ألفين في مناطق أخرى من الجمهورية ".

يشار إلى أنه نتيجة الاشتباكات أصيب أكثر من 50 مواطنا، فضلا عن 39 شرطيا، بعضهم في المستشفى حاليا.

بدأت، مساء الأحد، احتجاجات غير مصرح بها في عدة مدن في بيلاروس. ونصب المتظاهرون في وسط مينسك حواجز من صناديق القمامة. أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية تجاههم، ودفعت المتظاهرين إلى خارج وسط المدينة. وكان هناك إصابات، تم نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى.