مسلسل الحرائق يتواصل... والنيران تلتهم أحد مستشفيات طهران

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، اندلاع حريق في أحد المستشفيات وسط العاصمة طهران.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن "حريقا اندلع في مستشفى بشارع حافظ في طهران، في أحد مباني المستشفى المكون من 7 طوابق، والذي يضم الأقسام المتخصصة لـCCU والعلاج الكيميائي".

#آتش_سوزی در #بیمارستان فوق تخصصی در تهران

ساعت ۲ بامداد روز دوشنبه ۲۰ مرداد، آتش سوزی در ساختمان هفت طبقه بیمارستان فوق تخصصی مرکزی نفت درخیابان حافظ تهران رخ داد. این بیمارستان محل استقرار بخش های تخصصی سی سی یو و شیمی درمانی است. pic.twitter.com/6bWxI3EHPP — ایران ما (@iranema2017) August 10, 2020

وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء في طهران، جلال ملكي، إنه "تم إخماد حريق اندلع في مستشفى شركة النفط الوطنية في شارع حافظ وسط العاصمة طهران فجر اليوم"، مضيفا أنه "تم إنقاذ 25 مريضا من بين النيران في المستشفى".

ولفت المسؤل الإيراني إلى أن "الحريق لم يسفر عن أي اصابات أو خسائر بشرية، وأن التحقيقات جارية لمعرفة أسبابه".

ومنذ أواخر يونيو/ حزيران الماضي، تم الإعلان عن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية، وأيضا معامل تكرير نفط ومحطات طاقة ومصانع وشركات.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، غلام رضا جلالي، إن طهران لا تستبعد أن تكون الانفجارات ناجمة عن عمليات تخريبية من قبل مجموعات المعارضة أو فرضية هجمات سيبرانية من قبل الولايات المتحدة، لكن مسؤولين إيرانيين آخرين اعتبروا أن الانفجارات نتجت عن هجمات تقف وراءها إسرائيل.