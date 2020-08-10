يتوقع نتائج الانتخابات منذ 1984... أستاذ تاريخ أمريكي يتنبأ بخسارة ترامب

بواسطة نظام خاص أسسه أستاذ التاريخ الأمريكي آلان ليتشمان، ، اعتاد توقع جميع النتائج الخاصة بالانتخابات الأمريكية منذ عام 1984 ولغاية 2016.

توقع ليتشمان الرؤساء الفائزين بالانتخابات الأمريكية منذ إعادة انتخاب رونالد ريغان في عام 1984، إلى أنه في انتخابات 2000 توقع فوز آل جور بالانتخابات، الذي خسر لصالح بوش الابن، بعد قرار المحكمة العليا إعادة فرز الأصوات الانتخابية في فلوريدا، على الرغم من آل جور فاز في التصويت الشعبي.

وحول إمكانية إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية قال ليتشمان " تتنبأ المفاتيح بأن ترامب سيخسر الانتخابات هذا العام" بحسب ما نقل موقع "سي ان ان".

وتقوم تنبؤات الأستاذ الأمريكي على نموذج من "13 مفتاحا" شاملة لمواضيع الاقتصاد، وتقلد المناصب، والاضطرابات الاجتماعية، والفضائح، بالإضافة إلى الكاريزما الشخصية للمرشحين.

مضيفا "السر يكمن في إبقاء عينك على الصورة الكبيرة للقوة والأداء الحاليين. ولا تولي أي اهتمام لاستطلاعات الرأي، والنقاد، والتقلبات اليومية للحملة" بأنه المعيار الأساسي لمعرفة من الفائز.