روسيا  تغرم "غوغل" بمبلغ 20 ألف دولار

فرض قاضي في العاصمة موسكو على شركة "غوغل" غرامة بقيمة 1.5 مليون روبل (ما يعادل 20385 دولارا أمريكيا) لحجبها مواقع من نتائج البحث في روسيا.

وقال مصدر في المحكمة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين:"تمت مقاضاة غوغل بموجب البند 2.1 من المادة 13.40 من قانون الجرائم الإدارية لروسيا الاتحادية بسبب منع محرك البحث من عرض معلومات ومصادر بناءً على طلب المستخدمين الروس".

وقالت المحكمة في بيان: "تم فرض غرامة مالية قدرها 1.5 مليون روبل، ودخل القرار حيز التنفيذ".

وفي أكتوبر / تشرين الأول 2018، غرمت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية "روسكومنادزور" محرك البحث "غوغل" بسبب عدم انضمامه إلى نظام المعلومات الفيدرالي الذي يحتوي على قائمة موارد الإنترنت المحظورة.

وأوضح البيان أنه في حال "عدم امتثال الكيانات القانونية لهذه المتطلبات، فإنها ستغرم بمبلغ من 500 إلى 700 ألف روبل (أي ما يعادل 6780 إلى 9492 دولارا أمريكيا).