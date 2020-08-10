ألمانيا تسمح بـ"لم شمل العشاق" بشروط خاصة

أصدرت الحكومة الألمانية قرارا يقضي برفع قيود السفر بشأن الشركاء غير المتزوجين من دول الاتحاد الأوروبي، بحيث يمكنهم العودة الى ألمانيا للقاء شركائهم.

وأكدت وزارة الداخلية الألمانية في بيانها، بأن "الشراكة الطويلة الأمد" هي شرط أساسي للسماح بدخول الشركاء غير المتزوجين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وأضافت بأنه يجب على الراغبين إثبات هذه الشراكة من خلال "إقامة مشتركة سابقة في الخارج" أو من خلال "لقاء شخصي سابق في ألمانيا" مع شركائهم في ألمانيا.

وما عدا وثائق السفر التي يجب أن تثبت لقاءا سابقاً بين الطرفين، قالت الوزارة إنه يجب تقديم دعوة من الشريك الذي يعيش في ألمانيا بالإضافة إلى توقيع بيان مشترك يثبت استمرار العلاقة، بحسب ما نقل موقع dw الألماني.

وكانت ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي قد فرضت حظر دخول واسع النطاق بالنسبة لمواطني الغالبية العظمى من الدول غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد تم السماح بزيارات قصيرة من هذه الدول بالنسبة للأزواج وشركاء الحياة من أصحاب الشراكات الحياتية المسجلة والأقارب المقربين، تحت شروط معينة، وفي المقابل رفضت ألمانيا دخول الأحبة غير المتزوجين.